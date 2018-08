Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști care au ajuns la locul accidentului au stabilit ca in jurul orei 12 noaptea, un tanar in varsta de 18 ani, din comuna Jirlau, a condus un autoturism din direcția raului Buzau catre comuna Jirlau, iar dupa circa 300 de metri de la intrarea pe acest drum de exploatație agricola a ieșit in…

- Un baiat de 16 ani a murit in urma unui accident care a avut loc in Faurei, judetul Braila, soferul vinovat fiind un tanar baut si fara permis de conducere, care a pierdut controlul volanului si a iesit de pe drum. Dupa accident, acesta a fugit de la fata locului, fiind gasit de politisti.

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, agent sef adjunct Mihail Draghiciu, in urma accidentului produs in zona localitatii Pogoanele, unul dintre soferii implicati in eveniment, respectiv conducatorul auto al tractorului, a fugit de la locul faptei, el fiind cautat de politisti. Din primele informatii,…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce un adolescent de 17 ani a fost accidentat cand traversa strada printr-un loc nepermis.

- Un accident rutier a avut loc in cursul noptii trecute pe DJ 709, Arad-Siria. Dupa ce a lovit o alta masina, soferul a disparut in noapte. Poliștii din Șiria au depistat in comuna un tanar care, dupa ce a cauzat un eveniment rutier, a parasit locul accidentului fara incuviințarea organelor de poliție.…

- Un tanar de 19 ani, fara permis de conducere si cu o alcoolemie de 0,17 mg/l, a intrat cu masina in gardul unei case din orasul Salcea, judetul Suceava. In urma impactului a decedat un pasager aflat in vechiul, in varsta de 19 ani.

- Un tanar de 26 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a lovit cu masina pe care o conducea un minor care traversase strada printr-un loc nepermis si fara sa se asigure.

- Un accident rutier s-a soldat cu moartea unei femei de numai 34 de ani, in Drobeta Turnu-Severin! Claudia Spineanu a murit intr-un cumplit accident rutier in care celalalt șofer implicat nu avea permis și care a fugit dupa nenorocire.