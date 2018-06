Adolescent de 15 ani, retinut de DIICOT Intrat in vizorul procurorilor Antimafia, un tanar in varsta de doar 15 ani a fost retinut pentru 24 de ore, la o zi de cand anchetatorii au facut perchezitii in Capitala. Tanarul este suspectat ca ar fi savarsit infractiuni prevazute de Legea privind prevenirea si combaterea terorismului, din cate s-a anuntat vineri intr-un comunicat remis […] Adolescent de 15 ani, retinut de DIICOT is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adolescent de 15 ani din Bucuresti suspect de terorism! A fost retinut de politisti, el fiind banuit ca ar fi promovat prin intermediul platformelor sociale mesaje de susținere a organizațiilor teroriste, respectiv de amenințare cu folosirea unor mijloace de natura sa puna in pericol viața, integritatea…

- Un adolescent de 15 ani a fost reținut de procurorii DIICOT pentru infracțiuni legate de terorism. Procurorii spun ca minorul s-a implicat activ in contactarea unor sustinatori ai unor organizatii teroriste active in Orientul Mijlociu și incerca sa ii converteasca și pe alți cetațeni. Un adolescent…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui minor în vârsta de 15 ani pentru savârsirea unor infractiuni prevazute de Legea 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

- Vineri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului M.T.E., in varsta de 15 ani, pentru savarsirea unor infractiuni prevazute de Legea 535 2004 privind prevenirea…

- Procurorii Antimafia alaturi de ofiteri de politie judiciara au descins, miercuri dimineata la mai multe adrese din Capitala, Ilfov si Giurgiu. S-au facut 57 de perchezitii domiciliare, 51 pe raza municipiului Bucuresti, 7 in judetul Ilfov si o perchezitie pe raza judetului Giurgiu, intr-o cauza vizand…

- Prin ordonanta din data de 05.06.2018 procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului SAV ADRIAN, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: favorizarea faptuitorului, prev. de art.269 alin.1 C.p.; divulgarea de informatii…

- Procurorii antimafia au descins, miercuri, la mai multe adrese din Capitala si din tara. Se fac perchezitii atat la persoane fizice, cat si juridice, intr-un dosar in care DIICOT-ul a anuntat ca prejudiciul estimat ar depasi 25 milioane de euro. In prima faza se aflase pe surse ca vizata in cazul de…

- Un barbat de 30 de ani, cu dubla cetațenie, a fost reținut de DIICOT. Procurorii spun ca acesta este suspectat de implicare in promovarea prin propaganda a unor mesaje radicale specifice unor organizații teroriste din Orientul Mijlociu și instruirea cu privire la folosirea unor dispozitive explozive.…