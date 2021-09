Stiri pe aceeasi tema

- Infracțiuni la regimul rutier constatate de polițiștii vranceni La data de 20 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat, in varsta de 54 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din municipiul Focșani, fara a deține permis de conducere. In cursul nopții…

- Tanar de 22 de ani, depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism sub influența unor substanțe psihoactive. La data de 2 august a.c., ora 16:45, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat in trafic un tanar, in varsta de 22 de ani, din comuna Vidra in timp ce conducea un autoturism…

- Azi-noapte, Claudiu și Andrei, politisti in cadrul Biroului Rutier Focșani faceau parte din dispozitivul care acționa pentru siguranța rutiera-prevenirea consumului de alcool, in municipiul Focșani. In jurul orei 01.00, au observat ca o persoana care conducea din sens opus, la vederea echipajului de…

- Condamnat definitiv in Italia pentru viol comis asupra propriei concubine, un barbat de 49 de ani a scapat momentan de predarea catre autoritațile italiene „grație” unei alte infracțiuni, comise in județul nostru. Barbatul, originar din județul Bacau, are pe numele sau un mandat european de arestare…

- La data de 29 iunie a.c., ora 23:15, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat in trafic un barbat, in varsta de 32 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Independenței, sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- In jurul orei 22:40, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat in trafic un barbat, in varsta de 42 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. De asemenea, in urma verificarilor efectuate de polițiști s-a constat ca acesta nu poseda permis…

- Luni, 21 iunie a.c., in jurul orei 02:50, polițiștii Biroului Rutier Focșani au oprit in trafic un autoturism, condus de un barbat, de 27 de ani, din municipiul Focșani, care circula din direcția DN 2 D catre Bulevardul Independenței din municipiul Focșani. In urma verificarilor efectuate in bazele…