Admiterea la liceu 2023. Ultima medie de intrare la liceele din Lugoj a fost… 1,80

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-au afișat rezultatele la BAC. Cea mai mare medie obținuta in județul Satu Mare, 9,95, aparține unui elev de la Liceul Teoretic Carei, Petcu Tudor – clasa de matematica-informatica, care a fost șef de promoție cu media 10. Tudor Petcu, ca absolvent al Scolii Gimnaziale Vasile Lucaciu din…

- Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV) pune la dispozitia candidatilor la admitere din acest an 6.000 de locuri bugetate si cu taxa, repartizate pe cele peste 120 de programe de studiu la nivel de licenta, masterat, doctorat, post-doctorat si formare continua. La studiile de licenta, pe langa…

- 28 de absolventi ai clasei a VIII-a din judetul Iasi au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala. Sunt treisprezece elevi de la Colegiul „Emil Racovita", sase de la Colegiul „Costache Negruzzi", trei de la Colegiul National si doi de la Scoala Gimnaziala „Ion Simionescu". Tot medie maxima a obtinut si…

- 28 de elevi din judet au obtinut media maxima, 10.00 la examenul de Evaluare Nationala. Sunt treisprezece elevi de la Colegiul National „Emil Racovita", sase de la Colegiul National „Costache Negruzzi", trei de la Colegiul National si doi de la Scoala Gimnaziala „Ion Simionescu". Tot medie maxima a…

- Ministerul Educatiei a informat luni ca Evaluarea nationala pentru clasa a VI-a se amana din nou si va avea loc pe 12 si 13 iunie. „A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a,…

- Modele de SUBIECTE EVALUARE Naționala 2023 la clasa a VI-a: Teste și subiecte din anii precedenți EVALUARE Naționala 2023 la clasa a VI-a: Probele pentru elevi au loc marți și miercuri. Teste de antrenament evaluare naționala și subiecte din anii precedenți Evaluarea naționala 2023 de la clasa a VI-a…

- Evaluarea nationala pentru clasa a VI-a, care era programata miercuri si joi, va avea loc in zilele de 30 mai – Limba si comunicare, respectiv 31 mai – Matematica si stiinte ale naturii, a informat Ministerul Educatiei. „A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea…

- Incepe perioada concursurilor scolare dedicate elevilor de clasa a IV-a, pentru inscriere in clasa a V-a, in anul scolar 2023-2024. Unitatile scolare in care numarul de elevi inscrisi este mai mare decat numarul de locuri pentru clasa a V-a organizeaza luna aceasta testari, asimiland concursurile traditionale.…