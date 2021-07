Absolventii de liceu cu diploma de Bacalaureat care doresc sa se specializeze in continuare in domeniul tehnic au la dispozitie peste 100 de locuri scoase la concursul de admitere de Extensia Alba Iulia a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Inscrierile incep 12 iulie, iar specializarile extensiei din Alba Iulia a UTCN sunt in domeniul construcțiilor de […] Citește ADMITERE 2021 la UTCN, Extensia Alba Iulia: Inscrierile incep din 12 iulie. Locuri disponibile, taxe si acte necesare in Alba24 .