Administratorul unui local de fițe din București, înjunghiat de un client Administratorul unui local de fițe din București a fost injunghiat, joi dupa-amiaza, de un client. Potrivit surselor, atacatorul s-a ridicat de la masa și, aparent fara motiv, l-a ințepat in zona fesiera pe unul dintre administratprii de la Nuba, Jean Sasu, dupa care a fugit. „Astazi, 20 aprilie 2023, in jurul orei 15.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, intr-un local din Sectorul 1, a avut loc un conflict intre 2 persoane. Polițiștii fac cercetari și il cauta pe agresor La fața locului s-au deplasat polițiști din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

