Administrația Trump avansează cu forajele în zona arctică protejată ​Înainte ca Joe Biden sa ajunga la putere în ianuarie, administrația Trump va cere companiilor petroliere sa aplice pentru concesiuni petroliere de exploatare la Refugiul Național Arctic Wildlife Refuge din Alaska, unde se afla urșii polari, potrivit AFP.



Într-un document care urmeaza sa fie publicat marți în Jurnalul Oficial al SUA și consultat luni de AFP, Ministerul de Interne solicita companiilor interesate sa le anunțe, în termen de treizeci de zile, pentru ce parcele din cea mai mare zona naturala protejata a țarii ar dori sa depuna un dosar de solicitare.

