Administraţia Biden va vinde încă 20 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică a SUA Administratia a anuntat la sfarsitul lunii martie ca va elibera o cantitate record de 1 milion de barili de petrol pe zi timp de sase luni din rezervele strategice, pastrate in caverne de sare scobite pe coastele din Louisiana si Texas. Statele Unite au vandut deja 125 de milioane de barili de petrol din rezerve, iar aproape 70 de milioane de barili au fost deja livrati cumparatorilor, a declarat reporterilor un inalt oficial al administratiei. Eliberarile de petrol din rezerve au reprezentat ”o linie de salvare” pentru companiile petroliere si de rafinare, in timp ce industria continua sa reia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

