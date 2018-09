Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Oradea, ca ministerul, prin Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri, deruleaza in judetul Bihor 18 lucrari, aflate in diverse etape de executie, in valoare totala de 1,9 miliarde de lei. "Este administratia bazinala cea mai harnica din…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, se afla in perioada 20-21.08.2018, in județul Arad, unde efectueaza o vizita de lucru, la invitația autoritaților locale și a parlamentarilor din acest județ. In acest context, luni dimineața, incepand cu ora 10.00, ministrul Apelor și Padurilor le-a prezentat…

- In data de 12 august 2018, in urma deraierii unui tren transport marfa ale carui vagoane transportau biodiesel pe linia C.F., magistrala București - Craiova, in zona podului C.F. din localitatea Carcea, județul Dolj, pe sensul de deplasare spre Craiova, s-au constatat scurgeri de substanțe. …

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, vizeaza, vineri, lucrarile cu rol de aparare impotriva inundațiilor din județul Alba, inclusiv amenajarea hidrotehnica de la Mihoiești, potrivit unui comunicat de presa trimis, joi, de PSD Alba. Astfel, vineri dimineața, ministrul Ioan Deneș va avea discuții…

- Potrivit hidrologilor, pana la ora 00:00, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe raul Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval…

- In ședința s-a aprobat proiectul, indicatorii tehnico-economici centralizați pentru cele șase documentații tehnico-economice distincte, precum și anexele privind descrierea succinta pentru cele șase documentații tehnico-economice distincte care fac parte integranta a acestui proiect.…

- Exercitiu de simulare a inundatiilor in cadrul bazinului hidrografic Buzau, organizat de Ministerul Apelor si Padurilor prin A.N. „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, in perioada 13-15 iunie pe raza a doua judete traversate de raul Buzau. Exercitiul este organizat in conformitate…

