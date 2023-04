Administrarea discreționară – descoperă cel mai bun mod de a face investiții pentru un viitor mai bun Daca te afli printre acei oameni care doresc sa investeasca, dar nu au timpul, experiența sau disponibilitatea de a incepe o astfel de activitate, merita sa știi ca exista o soluție oferita de profesioniști. Mai exact, tot ceea ce ține de gestionarea investițiilor poate fi delegat unui broker, pe baza administrarii discreționare a portofoliului de investiții. Ce este administrarea discreționara? Administrarea discreționara este o opțiune foarte avantajoasa care le permite celor interesați sa investeasca fara a fi necesar sa se ocupe singuri de analizarea rezultatelor economice sau de administrarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

