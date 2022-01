Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Rusia si Statele Unite lucreaza la organizarea unei videoconferinte intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari din cauza Ucrainei au atins cote maxime, a anuntat vineri Kremlinul, citat de France Presse și Agerpres. "Lucrarile sunt in curs…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și-a exprimat joi îngrijorarea în legatura cu tensiunile crescânde dintre Moscova și Ucraina, dar a facut și o gafa, spunândUniunea Sovietica în loc de Rusia, potrivit AFP.În cadrul unei conferințe de presa la Seul,…

- Guterres a apreciat in deschderea COP26, care urmeaza sa dureze doua saptamani, ca anunturi recente ale unor guverne potrivit carora situatia modificarilor climatice poate fi inversata sunt ”o iluzie”, intrucat angajamente ale unor tari ridica semne de intrebare. ”Chiar in timp ce deschidem aceasta…