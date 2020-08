Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vacanța forțata impusa de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus din Romania iata ca a venit și momentul ca romanii sa se bucure de concediu, in adevaratul sens al cuvantului! Printre ei se numara și frumoasa Andra Adam.

- Belgia și-a actualizat sambata lista referitoare la regimul calatoriilor și a pus mai multe judete din Romania pe lista rosie a riscului epidemiologic, ceea ce inseamna ca pentru cetatenii romani care vin in Belgia din aceste zone vor fi obligatorii carantina timp de 14 zile și testarea COVID-19. Pe…

- Dupa vacanța forțata impusa de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus din Romania iata ca a venit și momentul ca romanii sa se bucure de concediu, in adevaratul sens al cuvantului! Printre ei se numara și actrița din serialul "Sacrificiul", Madalina Belariu.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca Romania a fost inclusa in zona portocalie de pericol coronavirus a unui stat european. Astfel, calatorilor veniți de la noi din țara li se recomanda vigilența crescuta, iar autoritațile pot stabili masuri de la caz la caz.

- Italienii sunt incurajați sa vina in Romania pentru o vacanța sigura. „Este un adevarat paradis”, scriu cei de la Esquire Italia, care au alcatuit o lista foarte scurta a destinațiilor europene sigure pentru vacanța de vara in acest an. Pe lista se mai afla doar Grecia, Croația și Portugalia, țari in…

- Raed Arafat, seful Departamentului Pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca luna iulie ar trebui sa fie o luna ok pentru a ne programa vacantele, daca situatia epidemiologica este sub control. Arafat ii sfatuieste pe romani sa aleaga vacante in tarile care sunt supuse cel mai putin riscului de imbolnavire…

- E. S., Gabriel Atanasov, Ambasador al Republicii Macedonia de Nord in Romania (sursa foto: Captura video) Din primavara anului 2020 Macedonia de Nord a devenit al 30-lea membru al NATO. Acum, statul cu 2 milioane de locuitori asteapta la poarta Uniunii Europene, solicitand si sprijinul prietenesc al…