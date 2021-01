Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , a declarat, la Antena 3, ca deși unele țari ar putea sa condiționeze participarea la unele evenimente de vaccinarea anti-COVID, in Romania nu se va aplica o astfel de „discriminare”. „E posibil sa fie unele intalniri internationale sa iti spuna ca 'Poti sa vii daca esti vaccinat'. Noi am zis ca in Romania nu nu vom aplica astfel de discriminari. Dar in afara e posibil sa iti spuna ca acum e posibil sa vii daca arati ca esti vaccinat ”, a declarat Raed Arafat.