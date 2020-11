Stiri pe aceeasi tema

- Un Craciun în grup restrâns, fara o mare reuniune de familie, este fara îndoiala „ce mai buna optiune” pe timp de pandemie pentru majoritatea tarilor, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. …

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca suntem intr-un moment periculos al pandemiei. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a subliniat marti ca reintoarcerea la perioada de izolare totala, pe care o preconizeaza deja unele tari din Europa in fata cresterii numarului de cazuri de COVID-19, trebuie sa fie „ultima solutie” in actuala lupta impotriva pandemiei

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda testarea persoanelor care au intrat in contact cu bolnavi de COVID-19 chiar daca acestea prezinta sau nu simptome specifice bolii. „Stim ca persoanele care au simptome transmit virusul, dar stim si ca persoanele care nu au simptome pot si ele sa transmita…