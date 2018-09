Stiri pe aceeasi tema

- Adina Florea, procurorul propus de Tudorel Toader pentru conducerea DNA, susține, in proiectul de management prezentat ministrului Justiției, ca un bilanț necosmetizat al activitații DNA scoate la lumina abateri de la rigorile statului de drept, iar uneori componente in conflict cu legea."Fara…

- Un fost director al FBI a cerut acțiuni dramatice pentru restabilirea statului de drept in Romania pe fondul escaladarii ingrijorarilor cu privire la modul in care un mecanism anticorupție erodeaza libertatea și restricționeaza libertatea de exprimare. Louis Freeh a elaborat un plan in cinci puncte…

- Reprezentantii municipalitatii ploiestene si ai institutiilor de cultura prahovene au marcat, ieri, trecerea a 135 de ani de la nașterea profesorului-arhitect Toma T. Socolescu, printr-o manifestare care a avut loc la bustul acestuia, amplasat in fața intrarii principale a Halelor Centrale. Cetațean…

- Este important ca reforma sa ajute lupta impotriva coruptiei si stabilirea statului de drept si sa nu impiedice aceste obiective, a declarat, joi, ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, in cadrul unei conferinte de presa organizate la finalul mandatului sau la Bucuresti. Precizarile acestuia au…

- ​Oamenii de afaceri și managerii romani, americani și germani, cu investiții in Romania, se declara, miercuri, „extrem de ingrijorați” de „asaltul asupra statului de drept” prin modificarea codurilor penale decisa de Parlamentul de la București.

- De fiecare data cand UDMR voteaza alaturi de majoritatea PSD-ALDE, cum s-a intamplat marti in Senat, cand au fost votate modificarile la Codul Penal, ne punem intrebarea ce a castigat Uniunea din acel vot: finantare pentru primariile sale? Vrea sa-si puna la adapost cativa lideri corupti? Construirea…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de pozitia exprimata joi de cele 12 state partenere cu privire la procesul de amendare a Codului penal si a Codului de procedura penala si subliniaza ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate prin programul…

- Intr-un articol din The New York Times ea da in vileag mașinațiunile corupției impotriva sa Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, intr-un interviu comandat de sponsorii sai in The New York Times in legatura cu situatia politica de la Bucuresti. Declaratiile sale apar intr-un articol care are ca tema…