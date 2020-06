Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legiști de la INML care i-au facut autopsia lui Costin Marculescu au aflat de ce boli suferea artistul și cum a survenit decesul acestuia. Ce informații dezvaluie certificatul de deces. Costin Marculescu a fost gasit mort in locuința sa, dupa ce vecinii au alertat Poliția. Trupul neinsuflețit…

- Decizie interesanta a instantei intr-unul dintre dosarele in care fostul primar al municipiului Buzau este parte. Un complet al Judecatoriei Buzau a decis sa suspende judecarea cauzei in care Fiscul a cerut partajul bunurilor comune/lichidarea regimului matrimonial in cazul familiei Boscodeala. „In…

- Eliberat in urma cu numai cateva zile, pentru buna purtare, dupa ce, inițial, primise o pedeapsa de 99 de ani de inchisoare, criminalul Marius Csampar, care a ucis șase oameni, dintre care pe unul l-a și decapitat, a reușit sa șocheze din nou.

- Condamnat pentru fapte de terorism, dupa ce a pus la cale un atentat cu petarde de 1 Decembrie, ”revoluționarul” Beke, din Ținutul Secuiesc, a ajuns ținta miștourilor unor judecatori puși pe șotii.

- Potrivit oficialilor de la Kiev, cel putin o persoana este banuita ca a fost implicata in mod intentionat in izbucnirea incendiilor, acest lucru indicand faptul ca incendiul nu a fost unul intamplator. Saptamana trecuta, politia a depistat un barbat in varsta de 27 de ani, care le-a spus autoritatilor…

- Grupul de Comunicare Strategica ofera detalii cu privire la decesul asistentei medicale din orașul Țandari, devenit focar de infecție cu COVID-19 dupa ce mai mulți romani s-au intors din Diaspora in Ialomița de teama noului virus.Citește și: OFICIAL Avem voie sa mergem la parinți și la biserica…

- Cei doi pedofili din Braila care au rapit o fetița de zece ani de pe strada și au violat-o pana la leșin au avut doi complici! Toți au ajuns in fața judecatorilor, insa, culmea, nu pentru viol...

- Aseara a fost inregsitrat un nou deces din cauza coronavirusului in Romania, de data aceasta fiind vorba despre un barbat, in varsta de 75 de ani, din judetul Iasi.Potrivit anuntului facut de Grupul de comunicare strategica, noul deces este un "barbat, 75 ani, din judetul Iasi, internat si confirmat…