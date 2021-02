Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in pandemia COVID-19 care a inchis școlile pentru o perioada record cu cel mai mare nivel al analfabetismului funcțional inregistrat in ultimii 6 ani: 44%. La un an dupa ce Romania s-a plasat pe ultimul loc in UE la matematica și penultimul la citire și științe, un studiu realizat in…

- Fostul premier britanic Tony Blair ii cere actualului prim-ministru Boris Johnson ca Marea Britanie sa preia inițiativa pașapoartelor de vaccinare COVID-19 și sa ridice subiectul la reuniunile forumului G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de…

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza miercuri AFP,…

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza miercuri AFP. O…

- Hung Nguyen, biolog vietnamez, a declarat pentru Reuters ca nu se asteapta la nicio restrictie in ceea ce priveste activitatea celor zece experti ai OMS in China.Echipa care este alcatuita din zece oameni de stiinta din țari precum Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania,…

- CHIȘINAU, 26 dec - Sputnik. Cabinetul de miniștri al Japoniei a decis interzicerea intrarii in țara a strainilor nerezidenți din cauza raspandirii tulpinii „britanice” a coronavirusului. Aceasta restricție va intra in vigoare pe 28 decembrie, scrie Kyodo News. © Sputnik / Mihai CarausSuspenda…

- Pfizer este prima companie farmaceutica ce prezinta o solicitare de acest tip in Japonia. Daca va fi aprobata solicitarea, campania de vaccinarea ar putea incepe in martie 2021.Compania farmaceutica americana a predat ministerului materialul privind testele clinice realizate pana acum, precum si alte…

- Nestlé a lansat în Japonia o linie noua de batoane Kit Kat în care este folosita ciocolata învechita timp de șase luni în în butoaie de whisky din Scoția, relateaza CNN.Batoanele sunt vândute doar în timpul lunilor de iarna și folosesc bucați…