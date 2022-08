ADID anunță programul de spălare a pubelelor în Timișoara ADID Timiș anunța ciAutospecialele RETIM vor fi pe teren și vor spala pubelele destinate colectarii deșeurilor reziduale, in zona 0 și zona 1 Timișoara, conform urmatorului program zilnic: Luni 08 august – Strazile CRANGULUI, LIVIU REBREANU nr. 144-164, EDUARD BENEȘ, EDUARD PAMFIL, AIDA, TRAVIATA, VICTOR GAGA, MARTIN C-TIN PREZAN nr. 67-85 și 104-134, MARTIN ANDREI ISTVAN, ARENEI, […] Articolul ADID anunța programul de spalare a pubelelor in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

