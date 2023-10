Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2500 de studenți admiși in primul an de studiu au participat astazi la deschidera anului academic organizata de Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Rectorul universitații, Viorel Scripcariu, a recunoscut ca in ultimii 3 ani absolvenții de liceu nu mai sunt interesați…

- CAZARE SEPTEMBRIE, ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 Cazarea studentilor in camine se va desfasura in perioada 25.09.- 01.10.2023. Listele nominale cu repartitia pe camine si camere vor fi afisate pe site in data de 22.09.2023 impreuna cu link-urile necesare programarii in vederea cazarii. Studentii cazati…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizeaza o noua sesiune de admitere, la Cluj-Napoca și Baia Mare. Sunt scoase la concurs locuri bugetate și locuri cu taxa la programele de studiu Asistența medicala generala, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Farmacie,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", va sarbatori Ziua Limbii Romane printr-un eveniment dedicat tuturor celor care iubesc și prețuiesc limba romana. Evenimentul, care va avea loc in data…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” a lansat concursul de admitere din luna septembrie la Facultatea de Moașe și Asistența Medicala (studii universitare de licența, 4 ani) – Program Asistența Medicala Generala – Extensia Ploiești. Acest lucru a fost posibil in baza parteneriatului incheiat,…

- O femeie de 50 de ani a depus, la finele saptamanii trecute, Juramantul lui Hipocrate, la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi, alaturi de fiul ei, care a terminat aceeași universitate.Loredana Budes a fost sef de promotie la Asistenta de profilaxie stomatologica, de la Facultatea de Medicina…

- PERFORMANȚA LA NIVEL INALT… O tanara din Barlad este exemplul viu ca munca și perseverența dau roade. Catalina Andreea Dima a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, profilul Științele Naturii, iar apoi și-a continuat studiile la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași. Catalina…