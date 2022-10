Stiri pe aceeasi tema

- rareș, artistul fenomen al momentului, lanseaza noul single „1000 de zile” – piesa ce ne lasa sa ii descoperim o noua latura a artistului, de data aceasta una sensibila și vulnerabila. Pentru rareș, 2022 a fost un an plin și pare ca nici sfarșitul de an nu o sa fie diferit. Tanarul artist urmeaza sa…

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori muzicali din Romania, lanseaza single-ul „2 high 2 care”, piesa ce a luat naștere in camp-ul internațional organizat vara aceasta, in Ibiza, de catre Global Publishing. Sickotoy este cunoscut pentru sound-ul dance și pentru energia pe…

- Eva Timush, artista cu o comunitate in online impresionanta și o ascensiune continua pe TikTok, are toate ingredientele necesare devenirii unui star adevarat! Talentata artista s-a alaturat echipei Global Records la inceputul acestui an, „Tattoo” fiind primul single lansat anul acesta, urmat de o colaborare…

- Vescan, unul dintre cei mai iubiți artiști romani, revine in atenția publicului dupa o pauza de mai bine de trei ani odata cu lansarea „Iarta-ma lume”. Cunoscut pentru versurile sale și pentru mesajele puternice pe care fiecare piesa le transmite, artistul a fost un subiect de discuție pentru foarte…

- Erika Isac și Theo Rose, doua dintre cele mai fresh artiste ale momentului, colaboreaza pentru single-ul „Sugar”. Dupa un an plin pentru ambele artiste ce a presupus multe proiecte și un volum mare de lansari muzicale, cele doua artiste s-au sincronizat pentru una dintre cele mai delicioase colaborari…

- Mahalo, Captain Cuts și Dan Caplen lanseaza „Are U With Me”, o piesa ca un paradox. Cu versuri pline de sensibilitate și ritmuri pline de energie, „Are U With Me” este genul de piesa care aduce alinare și pofta de dans in același timp. Astfel, piesa se pliaza pe diferite momente, reușind de fiecare…

- Cu o comunitate de peste 2 milioane de fani care o urmaresc pe platformele de socializare, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 900 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Artista incepe noul sezon cu a treia piesa internaționala,…

- Erika Isac, alaturi de nume cunoscute precum Selly, Gami, Cezara Cristescu sau Skivo, s-au alatura campaniei manifest realizata de Mentos pentru a aduce un boost de incredere fiecaruia dintre noi. „TraPozitivity” este o piesa ce a luat naștere in urma implicarii directe a fanilor celor 5 influenceri.…