Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Bughiu, la deschiderea lucrarilor Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Domeniul Apei Adrian Bughiu, vicepreședinte CJ Argeș, a participat astazi, alaturi de primarul Cristian Gentea, la deschiderea lucrarilor Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Domeniul…

- Intalnirea de lucru a Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Domeniul Apei, la Pitești La Pitești se desfașoara, timp de 2 zile, intalnirea de lucru a Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Domeniul Apei! ”Salutam prezența președintelui FADIDA, Vasile Daraban, și…

- Au aparut noutați legate de meciul FC Argeș-UTA, programat luni, 8 mai, la Pitești. In acest context, marți, 2 mai, am avut o discuție pe aceasta tema cu primarul Cristian Gentea, unul dintre cei mai patimași suporteri ai echipei din Trivale. D-le primar, in legatura cu acest meci, al carui rezultat…

- „Impreuna cu domnul prim-ministru si presedinte al PNL, domnul Nicolae Ciuca, o sa iesim impreuna si o sa explicam ce adaugiri avem la actualul program de guvernare, ce constatari, ca anumite lucruri nu se pot realiza. Repet, s-a dus vremea campaniei electorale, oamenii asteapta lucruri concrete si…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, dupa insolventa Euroins, ca CEC si Eximbank au obligatia sa creeze parghiile necesare pentru ca statul roman sa poata interveni eficient pentru romani si pentru companiile romanesti. El a mai spus ca social-democratii vor veni in noul program de guvernare cu „patriotismul…

- „Spuneau ca nu trebuie sa intervenim pe piata. Piata este libera. Pai daca nu reuseam cu Marian Neacsu sa modificam legislatia si sa venim cu reglementarea preturilor la energie, unde era acum Romania, unde era acum industria romaneasca, unde erau acum romanii? Ce criza sociala am fi avut in Romania,…

- Vineri, 17 martie, la Ramada-cort din Pitești se desfașoara conferința județeana de alegeri a PSD Argeș. La acest eveniment au ținut sa fie prezenți Marcel Ciolacu, liderul PSD la nivel național, Titus Corlațean, vicepreședinte al partidului și Marian Neacșu, secretar general al Guvernului. Citește…

- Vineri, 17 martie, vor avea loc alegerile pentru conducerea organizației județene a PSD Argeș. Conferința de alegeri va incepe la ora 15 și se va ține la Pitești, la Ramada-cort, pe malul raului Argeș, acolo unde vor veni cateva sute de delegați din tot județul. La eveniment e așteptata conducererea…