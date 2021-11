Stiri pe aceeasi tema

- Meciul RB Leipzig - Borussia Dortmund din a 11-a etapa a Bundesligii a avut parte de trei goluri și o faza parca desprinsa din popularul joc FIFA. Leipzig s-a impus și i-a produs lui Dortmund a doua înfrângere consecutiva. Leipzig a deschis scorul în minutul 29 prin Nkunku,…

- Borussia Dortmund are sanse mici sa-l pastreze pe Erling Haaland (21 de ani) și in sezonul viitor, iar conducerea galben-negrilor ii cauta deja inlocuitor atacantului. Sebastian Kehl, șeful departamentului de scouting al Borussiei, s-a deplasat saptamana trecuta in Austria pentru a urmari meciul dintre…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, a invins-o miercuri, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor, la Londra de Malmoe FF cu 4-0.Bayern a surclasat-o pe Benfica, la Lisabona, tot cu 4-0, iar Villarreal a castigat cu 4-1 la Berna in fata echipei locale Young Boys. Manchester United a revenit de la…

- Bayern Munchen a demarat tratativele sambata cu impresarul și tatal lui Karim Adeyemi. Transferul atacantului in varsta de 19 ani de la Salzburg s-ar putea realiza pentru 40 de milioane de euro. Karim Adeyemi are doar 19 ani și se impune tot mai mult in fotbal, de la o zi la alta. Internaționalul german…

- Karim Adeyemi (19 ani), internaționalul german cu mama romanca și tata nigerian, impresioneaza și in Austria, și in Champions League in tricoul lui Red Bull Salzburg. Dupa evoluțiile sale, marile cluburi au intrat deja in cursa pentru achiziționarea sa. Bayern și Liverpool insista cel mai mult. ...

- Andrew Wiggins, jucatorul echipei Golden State Warriors, s-a vaccinat contra Covid-19 si va putea evolua in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) in meciurile de acasa ale clubului sau in sezonul viitor, a anuntat, duminica, antrenorul Steve Kerr, citat de AFP. Posibilitatea de a juca…

- Marți și miercuri se da startul Ligii Campionilor UEFA, sezonul 2020/21, cu Chelsea, deținatoarea trofeului, una dintre cele 32 de echipe care vizeaza finala de la Sankt Petersburg. Site-ul official UEFA.com a prefațat noua ediție analizand meciurile cap de afiș ale primei etape, anunța Mediafax.…

- Internationalul german Joshua Kimmich si-a prelungit contractul cu clubul Bayern Munchen pana in 2025, a anuntat, luni, gruparea bavareza de fotbal, citata de AFP. Kimmich, capabil sa joace in aparare sau la mijlocul terenului, era legat de campioana Germaniei pana in 2023, potrivit agerpres.ro.…