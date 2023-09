Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari la emiterea actelor de stare civila: Cum se vor obține certificatul de naștere sau casatorie Schimbari la emiterea actelor de stare civila: Cum se vor obține certificatul de naștere sau casatorie Au fost anunțate schimbari semnificative in procesul de eliberare a certificatelor de naștere…

- La data de 17 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul pentru Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara in localitatea…

- Naționala de volei feminin U17 a Romaniei a reușit prima victorie la Campionatul European, dupa ce s-a impus in fața formației țarii gazda, Ungaria, cu scorul de 3-2 (25-13; 25-15; 19-25; 18-25; 15-10). Turdeanca Daria Cocan a fost din nou titulara in naționala Romaniei și in partida cu Ungaria, ea…

- Societate de construcții din Campia Turzii angajeaza Operator Cantar auto – stație sortare/ betoane. ATRIBUTII PRINCIPALE • Verifica documentele de insotire a transportului si face inspectia vizuala privind conformarea cu documentele insotitoare • Cantareste transporturile si inregistreaza cantarirea…

- In cursul zilei de luni politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Au fost perchezitionate sediul unei societati comerciale din Acatari, precum domiciliul unui barbat, de 45…

- O femeie de 73 de ani a fost descoperita decedata zilele trecute in comuna Manastireni. Femeie prezenta multiple leziuni in zona capului. S-a constituit o echipa complexa, coordonata de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj și formata din polițiști din cadrul Serviciului de…

- FOTO| Cum funcționa un liceu din ALBA, acum 80 de ani: La ce folosea „certificatul de studii liceale“ și cum se elibera Cum funcționa un liceu din ALBA, acum 80 de ani: La ce folosea „certificatul de studii liceale“ și cum se elibera Arhivele Naționale Alba dezvaluie cum, acum aproape opt decenii, stilul…

- Un om de afaceri din Targu Jiu a fost retinut de catre politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice sub acuzatia de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. In urma unor perchezitii facute la domiciliul afaceristului si la punctele de lucru ale firmei conduse de acesta, anchetatorii au…