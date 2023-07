Adeverința de la locul de muncă pentru concediul medical ar putea fi eliminată Potrivit unui proiect de lege depus in Parlament, obligația obținerii adeverinței de la locul de munca va fi eliminata. Astfel ca, angajatul va merge direct la medicul de familie și dupa ce primește concediul medical de la acesta, il trimite angajatorului. Veste buna pentru angajații care au nevoie de concediu medical. Pot obține mai ușor acest act, conform unui proiect de lege inițiat de partidul USR. „Angajații care au nevoie de concediu medical il vor obține mai ușor, in mai puțini pași administrativi și cu costuri reduse, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatele USR Diana Stoica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Obligația obținerii adeverinței de la locul de munca va fi eliminata, astfel incat angajatul va merge direct la medicul de familie și, dupa ce primește concediul medical de la acesta, il trimite angajatorului, potrivit unui proiect de lege depus in Parlament.„Angajații care au nevoie de concediu…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat ca deputatii au adoptat un proiect prin care institutiile publice, de invatamant, spitalele, organizatii neguvernamentale pot initia proiecte din fonduri europene pentru copiii cu parintii plecati la munca in strainatate. Astfel, din toamna ar urma sa fie…

- Proiectul initiat de catre deputatele USR Monica Berescu si Oana Toiu, a fost adoptat de Parlament. Modificarea legii prevede ca perioada in care psihologul a desfasurat activitate intr-un cabinet individual, cabinet asociat sau societate civila profesionala sa fie considerata vechime in munca si in…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie. Initiativa legislativa prevede si infiintarea Observatorului National al Copilului. Legea merge acum spre promulgare la președintele Iohannis. In urma dezbaterii propunerii…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie. Initiativa legislativa prevede si infiintarea Observatorului National al Copilului. Legea merge acum la promulgare.

- Una dintre concesiile Ministerul Educației in fața cererilor de limitare a numarului de mandate ale rectorilor poate fi anulata in urma unui amendament PSD la proiectul legii invațamantului superior, ce urmeaza sa fie dezbatut in Parlament. Este vorba despre prevederea ca numarul maxim de mandate ale…

- Ca parte a celei mai recente runde de reduceri de locuri de munca anuntat de Meta in martie, compania a inceput miercuri sa concedieze angajati din functii tehnice, transmite CNBC. Angajatii cu experienta tehnica precum experienta utilizatorului, inginerie software, programare grafica si alte roluri…

- Termenul privind cumpararea anilor de vechime pentru pensie nu va fi prelungit pana in 2026.Senatorii din coaliția de guvernare au votat impotriva initiativei USR de prelungire cu trei ani a termenului pana la care persoanele interesate pot sa isi cumpere ani de vechime pentru pensie. Proiectul a fost…