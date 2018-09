Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 august – 2 septembrie va avea loc Let’s Bike It!, un eveniment de cartare marca "Let's Do It, Romania!". Cu bicicleta și o aplicație de mobil poți pune pe harta locurile din Timiș unde sunt deșeuri, pentru ca in 15 septembrie voluntarii sa știe unde au de curațat. The post Ia-ți bicicleta…

- Let's Do It, Romania! lanseaza inițiativa de curațenie World Cleanup Day. Pe 15 septembrie, sunteți chemați sa va mobilizați la cea mai ambițioasa acțiune civica de pana acum. Ținta: un milion de romani care sa se implice. The post Let’s Do It Romania! Se cauta un milion de voluntari. Cum poți sa te…

- Pe 15 septembrie are loc World Cleanup Day, cea mai mare mișcare civica de pe Glob prin care 150 de țari din lume și-au propus determinarea schimbarii comportamentului oamenilor fața de mediu. Let`s Do It, Romania anunța lansarea inițiativei de curațenie World Cleanup Day, care iși propune ca, pe…

- Reprezentantii campaniei „Let's Do It, Romania!“ au dat, marti, startul inscrierilor pentru Ziua de Curatenie Nationala, care va avea loc pe data de 15 septembrie 2018, si la care sunt asteptati sa participe un milion de persoane.

- Let`s Do It, Romania! anunța lansarea inițiativei de curațenie World Cleanup Day, care iși propune ca, pe 15 septembrie 2018, sa mobilizeze toți romanii la cea mai ambițioasa acțiune civica de pana acum. La nivel internațional, 150 de țari se unesc in cea mai mare mișcare civica – World Cleanup Day. …

- O noua Zi de Curațenie Naționala „Let’s Do It, Romania!” va avea loc la mijlocul lunii septembrie, eveniment care va reuni, la nivel internațional, 150 de țari sub umbrela World Cleanup Day. Romanii din toate județele sunt invitați astfel sa raporteze zone cu deșeuri și sa contribuie la Harta Deșeurilor,…

- Pe 15 septembrie va avea loc o noua Zi de Curațenie Naționala “Let`s Do It, Romania!”, care va reuni, la nivel internațional 150 de țari sub umbrela World Cleanup Day. Oamenii din toate județele sunt invitați sa raporteze zone cu deșeuri și sa contribuie la Harta Deșeurilor, un instrument unic in Romania,…

- Elev sau student, nu e prea devreme sa aduni experiența in CV. Cea mai buna varianta este voluntariatul. Cat de mult conteaza la angajare voluntariatul, ne explica Anca Maria Banița, communication manager la Let’s Do It, Romania!