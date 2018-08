Adevărul despre PENSII! “Au efectul unei BOMBE cu impact multiplu” Radu Craciun - Asociatia Fondurilor de Pensii: Eu cred ca astfel de declarații - și cred ca este valabil pentru oricine ar face acest gen de declarații indiferent, cum s-ar numi el - au efectul unei bombe cu impact multiplu și nu este vorba doar de fondurile de pensii. O prima consecința a fost legata de credibilitatea ASF, care este chemat sa vegheze la corectitudinea funcționarii pieței de capital. A doua victima colaterala este bursa in sine, pentru ca in momentul in care antreprenorii romani vad ca pot fi subiectul unor atacuri și valoarea companiilor lor in urma acestor atacuri scade, se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

