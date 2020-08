Stiri pe aceeasi tema

- Cazul controversatului minterlop decedat in dimineața zilei de marți 4 august, scoate la iveala o adevarata increngatura și legaturi la nivel inalt intre clanul ”Duduienilor” și oficiali importanți din cadrul Poliției și a serviciilor implicate in ancheta acestui caz. De ce și-a schimbat Emi Pian numele…

- Scandalul clanurilor interlope din Capitala zguduie si Politia Romana. Potrivit unor surse, sefii politiei s-au intalnit cu interlopii pentru a negocia termenii inrmormantarii lui Emi Pian. Mai exact, polițiștii le-ar fi cerut Duduienilor sa roage nu faca un "spectacol" și sa ceara oamenilor sa nu vina…

- Desi liderul Duduienilor, Emi Pian, a fost inmormantat si spiritele par sa se fi linistit momentan in randul interlopilor, politistii nu reusesc sa treaca peste faptul ca au fost obligati sa fie pentru o saptamana garzile de corp ale acestora. Cei mai multi cer ca responsabilii care au dat ordin sa…

- Liderul Clanului Duduianu – Florin Mototolea, zis Emi Pian – a fost ucis mortal de un tanar barbugiu fara cazier, Richard Emanuel Gheorghe. Surse apropiate anchetei au declarat pentru „Adevarul” ca autorul crimei este un tanar de 26 de ani, fara antecedente penale, care a comis fapta in urma unui conflict…

- Drama imensa in clanul Duduianu. Fiica lui Emi Pian, Izabela, urma sa faca nunta in acest weekend. Maneliștii care urmau sa ii cante la fastuoasa petrecere, vor canta acum la inmormantarea tatalui ei. Detalii in exclusivitate. Fiica lui Emi Pian urma sa se marite in weekend Detalii cutremuratoare ies…

- Despre interlopul Ciprian Napy, cel care l-a ucis pe liderul clanului Duduianu, s-a spus ca ar fi la poliție, acolo unde da declarații. In realitate, acesta este internat la un Spitalul din Capitala, iar starea sa este una precara. Impact.ro va prezinta informații in exclusivitate. S-a aflat unde este…

- Dupa ce Libertatea a relatat ca poliția n-a intervenit nici in momentul bataii care a dus marți noaptea la omorului interlopului Emi Pian și nici apoi, cand o casa a fost incendiata din razbunare, mai mulți ofițeri au luat legatura cu ziarul.Uciderea interlopului Emi Pian și ancheta ampla declanșata…

- Sindicatul Politistilor Europeni Europol sustine ca seful desemnat al Brigazii Rutiere Bucuresti, Sorin Aneculoaiei, a fost destituit la ordinul lui Marcel Vela, dupa ce i s-a cerut o coloana moto pentru "un general IGSU", dar „politistii rutieri s-au miscat prea incet”.