Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 14 Februarie 2023, la ora 12:35:56 ora locala a Romaniei , s a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 18km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 108km NV de Craiova, 109km SV de Sibiu, 144km V de Pitesti, 160km SE de Timisoara,…

- Seismul de 5,2 s-a resimțit puternic in Targu-Jiu, municipiu aflat la aproximativ 20 de kilometri de epicentrul cutremurului. In unele blocuri au aparut crapaturi in pereți și in podele, scrie ziarul local GorjOnline. Cutremurele sunt destul de rare in zona Olteniei, iar specialiștii spun ca seismul…

- Seismul s-a produs la o adancime de 15 km, in apropiere de Targu Jiu si s-a simțit la Craiova, Sibiu, Hunedoara, Timișoara și Drobeta Turnu Severin.Mai mulți locatari au postat in mediul online imagini cu scara blocului in care locuiesc crapata de la cutremur. Oamenii se tem ca in cazul unui seism mai…

- Seismologul Gheorghe Marmureanu spune ca evenimentul seismic, inregistrat luni dupa-amiaza, in Gorj, nu ar trebui sa reprezinte un motiv de ingrijorare. El susține ca nu exista nicio legatura nici cu cutremurele din Turcia, nici cu activitatea seismica de la Vrancea. Un cutremur de magnitudine 5,2…

- „Și inainte de 4 martie 1977 a avut loc un cutremur in Gorj. Dar nu a fost cel care sa provoace Vrancea”, spune Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului. Seismologul spune ca evenimentul seismic din Oltenia nu are legatura nici cu ce se intampla in Turcia,…

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, astazi, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

