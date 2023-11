Adevărul despre Cleopatra: vorbea 12 limbi, dar nu era atât de atractivă din punct de vedere fizic Adevarul despre Cleopatra: vorbea 12 limbi, dar nu era atat de atractiva din punct de vedere fizicCleopatra a fost a șaptea femeie din dinastia Ptolemaica care a purtat acest nume. Cleopatra a VII-a Philopator (care inseamna "zeița care iși iubește tatal" in greaca) s-a nascut in Egipt din stramoși greci macedoneni. A fost fiica lui Ptolemeu al XII-lea Auletes, un descendent al lui Ptolemeu I Soter, unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare. Cleopatra este adesea descrisa ca o seducatoare eleganta in arta și film, dar exista dovezi ca nu era atat de atractiva din punct de vedere fizic pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

