Adevarul despre banii europeni: De ce ni-i dau? De ce nu-i luam? Cum vin comenzile politice, dezastrul din MFE si care sunt solutiile Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Ioan Scurtu, membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES, ca, in Anul Centenar, "nu se face nimic" la nivel central pentru marcarea Marii Uniri "asa cum se cuvine" si ca acest eveniment nici nu ocupa un loc semnificativ in manualele scolare.…

- Niciun pas de integrare nu ne va exclude, povestea cum ca am fi europeni de mana a doua nu este un pericol real, dar Guvernul Romaniei va avea de ales: 40 de miliarde de euro, bani europeni, cu conditii privind statul de drept, sau 20 de miliarde fara conditii ca sa fie dl Dragnea liber, afirma europarlamentarul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara este corecta, ar fi trebuit luata demult si cresterea ar trebui sa continue, afirma prof. univ. dr. in economie Bogdan Glavan. Intr-un interviu pentru Ziare.com, Bogdan Glavan a explicat ce efect va avea cresterea dobanzii de referinta asupra…

- Dat fiind valul de alegeri in tari precum Ungaria, Cehia, Polonia si Slovenia, Europa Centrala si de Est trece printr-o perioada de schimbari majore pe fondul cresterii economice, care este inca una consistenta. Indicele de risc politic al Coface...

- Un adevarat tsumani a izbucnit in Romania dupa super-dezvaluirile fostului prim-ministru Victor Ponta in cadrul unui interviu eveniment pentru STIRIPESURSE.RODan Voiculescu tuna și fulgera dupa dezvaluirile lui Victor Ponta: 'Minte sau nu il mai ajuta memoria' Pentru ca deja a fost…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al Partidului Popular European (PPE), a explicat, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ce optiuni au liderii politici italieni pentru a depasi blocajul generat, in mod paradoxal, de alegerile parlamentare. Ce rol mai joaca Silvio Berlusconi?…

- Intr-un moment in care atacurile cibernetice se intensifica la nivel mondial, producand efecte diverse si grave atat in sectorul public, cat si in cel privat, Romania nu are o Lege a Securitatii Cibernetice, atat din cauza interminabilelor dispute intre politicieni, cat si a suspiciunii izvorate in…