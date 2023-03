Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus spune ca propunerile Chinei ar putea fi folosite ca o baza pentru un acord de pace intre Rusia si Ucraina, dar nu considera ca Occidentul si Kievul vor așa ceva acum. Puterile occidentale doresc sa lupte impotriva Rusiei „pana la ultimul ucrainean”, a spus Putin la finalul vizitei efectuate…

- Liderul chinez Xi Jinping a sosit luni la Moscova pentru o vizita de doua zile și pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Oficialul chinez nu a fost așteptat de liderul de la Kremlin, cel din urma preferind sa ia parte la o ședința a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne. In aceste…

- Presedintele Vladimir Putin a laudat relatiile ruso-chineze, ajunse la apogeu, si a impartasit asteptarile ridicate pe care le are de la discutiile cu liderul Xi Jinping, in ajunul vizitei sale in Rusia. „Relatiile ruso-chineze au atins cel mai inalt punct din istoria lor si continua sa devina mai puternice”,…

- Presedintele Chinei Xi Jinping si omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko au cerut un acord de pace pentru Ucraina „cat mai curand posibil”, in cadrul convorbirilor purtate, miercuri, la Beijing, informeaza agentia de presa belarusa Belta, citata de Reuters. Cei doi lideri au adoptat o declaratie comuna…

- Potrivit Belta, agenția de presa de stat din belarus, cei doi lideri au adoptat o declaratie comuna in care si-au exprimat "ingrijorarea profunda cu privire la evolutia conflictului armat in regiunea europeana si interesul extrem pentru instaurarea pacii in Ucraina cat mai curand posibil", relateaza…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a transmis marți, 28 februarie, ca, in cazul in care China va furniza arme sau muniții Rusiei, atunci Statele Unite nu vor ezita sa sanctioneze companiile si persoanele chineze implicate in astfel de operatiuni, intrucat Washingtonul considera ca toate tarile…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times. Pe de alta…

- Beijingul planuiește sa iși reorienteze politica externa și sa se distanțeze de Moscova temandu-se ca invazia dezastruoasa a Ucrainei și eventuala cadere a regimului lui Putin vor provoca declinul economic și politic al Rusiei, potrivit unui raport Financial Times care citeaza oficiali chinezi și experți…