Aderența anvelopelor: ce este și ce factori o influențează Aderenta este o caracteristica importanta pentru orice tip de anvelopa, intrucat de ea depinde in buna masura stabilitatea autovehiculului si siguranta deplasarii. Pentru a intelege mai bine de ce este atat de importanta aceasta proprietate, vom vorbi mai detaliat in cele ce urmeaza despre aderenta cauciucurilor. Ce este aderenta anvelopelor Acest termen defineste frecarea dintre banda de rulare a anvelopelor si suprafata carosabila, indiferent de ce tip ar fi aceasta. Este esential ca aceasta frecare sa ofere un bun control al autovehiculului - atat pe drum drept dar mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

