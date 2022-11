Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…

- Ministrul roman a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa comune, despre importanta parcursului european al Republicii Moldova."Este foarte important sa contracaram efectele agresiunii ruse asupra acestui stat. Am discutat despre vulnerabilitatile in ceea ce priveste securitatea energetica a Republicii…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 8 noiembrie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in contextul preluarii recente de catre demnitarul suedez a acestui portofoliu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a afirmat, duminica, dupa discutii cu parlamentari olandezi, ca sansele ca Olanda sa sustina aderarea Romaniei la Schengen sunt tot mai mari. Cu o zi in urma, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Olanda nu a luat inca o decizie privind intrarea…

- In ciuda opoziției pe care o arata fața de Romania in privința aderarii la spațiul Schangen, sunt șase ca Olanda sa iși dea votul in la Consiliul JAI, eveniment care va avea loc la inceputul lunii decembrie și care este hotarator pentru țara noastra, susține europarlamentarul Victor Negrescu. Tot el…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat luni ca și Danemarca se alatura statelor care susțin aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, dupa o intrevedere cu ambasadorul agreat al Regatului Danemarcei in țara noastra. De-a lungul timpului, unele țari din UE, printre care și Germania și Franța,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat anunțul cancelarului german Olaf Scholz, privind susținerea pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Aurescu a amintit ca Romania a indeplinit condițiile pentru a fi primita in spațiul comun european.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…