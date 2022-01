Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam i-a devenit partenera viitorului soț și in afaceri. Solista și Eudor Yosif Mohici deschid un luxos club de distracție la Cluj-Napoca. Este vorba de o investiție de sute de mii de euro, iar amenajarea localului a inceput anul trecut și se afla pe ultima suta de metri, clubul urmand sa fie deschis…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni 1,35 milioane de noi infectii cu coronavirus, potrivit unui bilant Reuters, cel mai mare numar intr-o singura zi pentru o tara a lumii, in timp ce raspandirea variantei foarte contagioase Omicron nu da semne de incetinire. Recordul anterior a fost de 1,03 milioane…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni 1,35 milioane de noi infectii cu coronavirus, potrivit unui bilant Reuters, cel mai mare numar intr-o singura zi pentru o tara a lumii, in timp ce raspandirea variantei foarte contagioase Omicron nu da semne de incetinire.

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters, cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie, in condițiile in care raspandirea variantei Omicron nu da semne de incetinire.

- In acest an, Adrian Enache și Iuliana Marciuc vor fi separați de Sarbatori. Artistul va avea concert de Craciun, dar și de Revelion alaturi de fiica lui, Diana. Sarbatorile de iarna nu ii vor prinde impreuna pe Adrian Enache și Iuliana Marciuc, asta pentru ca artistul a fost solicitat sa cante in Poiana…

- Daca in timpul pandemiei de coronavirus romanii au descoperit Delta Dunarii sau alte locuri mai puțin vizitate de turiști, fiind constranși de restricții, iata ca ecoturismul a inceput sa capete contur peste tot in lume, agențiile de turism și țarile turistice fiind din ce in ce mai deschise catre…

- Seniorii de la tenis de masa au ajuns la Houston, acolo unde se va disputa ultima mare competiție din acest an, Campionatul Mondial. Startul este programat maine, 23 noiembrie. „Din momentul in care am auzit ca Mondialul se va ține la Houston m-am bucurat enorm. America este America, cred ca oricine…

- Statele Unite ale Americii au anuntat, joi, ca ofera o recompensa de zece milioane de dolari pentru orice informatie care ajuta la depistarea liderilor grupului de hackeri specializati in atacuri ransomware DarkSide, relateaza Agerpres , citand AFP. Washingtonul a acuzat acest grup de hackeri din Rusia…