Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu se pregatește sa devina mamica pentru cea de-a treia oara și a impartașit cu fanii o imagine cu ea, insarcinata in 30 de saptamani. Așa cum probabil va așteptați, fanii au fost copleșiți de fotografia postata de soția lui Radu Valcan și s-au intrecut unii pe ceilalți in comentarii și reacții…

- Adela Popescu și Radu Valcan așteapta cu nerabdare venirea pe lume a celui de-al treilea copil, iar frumoasa graviduța nu se sfiește sa se afișeze mandra, cu burtica in fața fanilor. Insarcinata in 6 luni, actrița le-a impartașit fanilor o imagine emoționanta direct din baie.

- Adela Popescu a avut astazi o apariție de senzație in cadrul unei emisiuni de televiziune. Insarcinata in 22 de saptamani, fanii au putut observa cu ușurința ca burtica soției lui Radu Valcan a crescut considerabil, insa cu toate astea, artista iși menține o silueta de invidiat. Iși dorește cantareața…

- Adela Popescu traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, alaturi de soțul ei și cei doi baieți, Alexandru și Andrei. Insarcinata in al doilea trimestru, vedeta TV a fost extrem de surprinsa cand a vazut ce cadou a primit din partea admiratorilor. Fanii soției lui Radu Valcan au oftat cand au…

- Adela Popescu este insarcinata pentru a treia oara, iar peste cateva luni va aduce pe lume un baiețel. Soția lui Radu Valcan a postat pe contul de socializare o imagine in care și-a etalat sarcina și a dezvaluit ce nume a ales fiul ei, Alexandru, pentru fratele lui.„VIONEL este numele pe care l-a ales…

- Adela Popescu este gravida in 20 de saptamani și merge des la medic, pentru a se asigura ca sarcina avanseaza corespunzator. Soția lui Radu Valcan are și un mesaj pentru cei care de teama coronavirusului, evita sa mearga la spital pentru analize. „Bebelușul meu crește in burtica și are nevoie de un…

- Adela Popescu și-a bucurat fanii cu o noua fotografie cu burtica de gravida. Insarcinata pentru a treia oara, frumoasa vedeta a intrat in 20 de saptamani și și-a dorit sa impartașeasca imaginea cu toți cei care o iubesc.