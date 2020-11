Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții ramași in bootcampul emisiunii „Chefi la cuțite” au incercat sa gateasca preparate cat mai gustoase, pentru a demonstra ca merita un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu! Catalin Rizea, sotul Addei, a fost ales de…

- In ediția 27 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție lupta pentru ultima șansa de-a prinde un loc in cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!

- Timpul de gatire s-a scurs rapid și iata ca a venit momentul ca Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu sa analizeze preparatele pregatite de concurenții din etapa a doua de bootcamp! Catalin Rizea a reușit sa faca spectacol din plin!

- Un moment cu adevarat surprinzator din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost atunci cand la degustarea preparatelor pentru amuleta 22 au participat doar Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!

- Surpriza de proporții in ediția 17 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Celebrul dansator Emil Rengle a decis sa vina la emisiunea „Chefi la cuțite”, pentru a-i impresiona pe jurați!

- Cel mai așteptat moment din ediția 11 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a adus o surpriza uriașa pentru Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu! Cei trei au aflat cine a caștigat amuleta, de data aceasta!

- A venit cel mai tensionat moment din a opta ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, de la Antena 1! Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea urmaresc cu sufletul la gura degustarea și jurizarea facuta de chef Iosif Ștefanescu.

- Iata ca a venit iar momentul adevarului pentru Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu! Chef Florin Ivan a jurizat preparatele celor trei jurați „Chefi la cuțite”, iar reacțiile lor au fost savuroase.