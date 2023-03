Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana de lucru de 4 zile ar putea revoluționa piața muncii. Angajații iși doresc, dar 6 din 10 companii din Romania sunt reticente, in ciuda succesului experimentat in afara. Saptamana de lucru de patru zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional…

- Deși ar revoluționa complet dinamica pe piața muncii din Romania, in prezent doar 4 din 10 companii ar accepta aceasta formula de lucru, arata un sondaj recent realizat de o platforma de recrutare.Dupa anii dificili in care pe piața muncii au predominat tendințele legate de demisionare sau reducerea…

- Angajatori de Top Bucuresti, cel mai mare eveniment de cariera din Romania, ii asteapta pe candidati, in zilele de 31 martie si 1 aprilie, la Sala Palatului, cu peste 7.000 de joburi, informeaza organizatorii printr-un comunicat.Salariile pentru joburile deschise de companii se incadreaza intre 750…

- An oil painting by Adrian Ghenie, of relatively large dimensions, inspired by history and the feelings stirred up by Eastern Europe, with an estimation of 60-90 thousand EUR, is atop of the Postmodern and Contemporary Art Sale, organised on 21 February by the A10 Artmark Auction House, told Agerpres.…

- The total stock of modern industrial and logistics spaces in Romania has reached almost 6.2 million square metres, an increase of more than 500,000 square metres compared to the previous year, while there is still room for growth, compared to other countries from Central and Eastern Europe (CEE),…

- Un targ de joburi dedicat refugiaților ucraineni și-a deschis porțile, vineri și sambata, la Palatul Copiilor din București. Angajatori din domenii precum HoReCa, peisagistica, industria infrumusețarii au avut astfel ocazia sa cunoasca indeaproape zeci de refugiați stabiliți in Romania și aflați in…

- Președintele Klaus Iohannis a decorat vineri, de Ziua Culturii, mai multe personallitați și instituții culturale. Eugenia Voda, realizatoarea emisiunii "Profesioniștii" de la TVr a fost decorata cu Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Cavaler.

- Salariul este o suma de bani platita de un angajator unui angajat in schimbul muncii depuse. De obicei, acesta se bazeaza pe o serie de factori, cum ar fi responsabilitatea postului, experiența și nivelul de educație. In anumite cazuri, salariul poate fi stabilit prin negocieri colective intre sindicate…