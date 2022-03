Adăposturi fără vechituri, dar insalubre Craiovenii au inceput sa elibereze adaposturile publice de protectie civila de la subsolul blocurilor. Multe dintre acestea exista fizic, dar sunt insalubre cu instalatii de energie electrica nefunctionale, fara toaletele din dotare si fara o sursa de apa. Instalatiile de ventilatie sunt si ele nefunctionale, ruginite, iar usile de la gurile de salvare in afara daramaturilor sunt blocate. locatarii au scos vechiturile din adaposturi pe casa scarii In urma cu o saptamana, multe dintre cele 204 buncare ale Craiovei si vorbim aici de adaposturile pentru protectie civila de la subsolul blocurilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au anuntat marti ca interzic zborurile rusesti in spatiul aerian american, urmand masuri similare luate de Uniunea Europeana si Canada dupa invazia Rusiei in Ucraina vecina, informeaza Reuters. „Anunt ca ne vom alatura aliatilor nostri inchizand spatiul aerian american pentru…

- Prefectul Brailei, Iulian Timofei, informeaza ca institutia pe care o conduce, structurile judetene ale MAI si autoritatile publice locale sunt pregatite sa ofere in orice moment sprijin pentru refugiatii din Ucraina, in acest sens fiind la dispozitie si o tabara mobila cu o capacitate de 200 de…

- Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritatilor din zonele de granita si implicit a cetatenilor ucraineni veniti in Romania, a fost operationalizata astazi o tabara mobila in orasul Siret din judetul Suceava. La Iasi, inca nu se impune amenajarea, sustin persoanele responsabile. Autoritatile…

- Pestera de la Romanesti este unul din cele peste 140 de adaposturi din judetul Timis, din care 121 sunt adaposturi publice pentru populatia civila, cele mai multe din acestea, respectiv 110, fiind in municipiul Timisoara, se arata intr-o informare a ISU transmisa la solicitarea AGERPRES. "La nivelul…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, anunta ca autoritatile locale pregatesc mai multe scenarii pentru eventualitatea in care ar fi necesar sa acorde adapost persoanelor refugiate din Ucraina. El si-a exprimat speranta ca conflictul dintre Rusia si Ucraina nu va escalada, iar tara noastra…

- Marti noaptea s-a asternut polei in toata Craiova, iar problemele au inceput inca de la primele ore ale diminetii. Sase accidente rutiere, cazaturi incasate sau mers de pisica pe trotuare pentru evitarea accidentarilor. Cam asa a aratat Craiova miercuri dimineata, in foarte multe zone. Cu toate acestea,…

- Șefa statului Maia Sandu declara ca autoritațile de la noi sunt ingrijorate de situația din Ucraina și spera ca partenerii internaționala implicați in discuții sa gaseasca soluții pașnice. „Suntem foarte ingrijorați și va spun asta cu toata responsabilitatea și foarte deschis”, a spus Sandu, la Buna…

- Gazeta de Sud a fost, ieri, și a testat primele trei bancuțe inteligente cumparate de Primaria Craiova și amplasate in stația de autobuz din fața parcarii subterane de la Teatru. Trei banci inteligente, doar 1% baterie Am vrut sa ne incarcam telefonul la una dintre aceste bancuțe smart, dar, intr-un…