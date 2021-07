Acvacultura globală, primul declin din ultimii 60 de ani Pandemia globala COVID-19 a persistat pe tot parcursul anului 2020 in majoritatea parților lumii și, in ciuda impunerii tuturor masurilor de izolare, s-au inregistrat creșteri ale numarului de cazuri, iar redeschiderea afacerilor a fost amanata in mod repetat. Și in cazul sectorului global de producere a fructelor de mare și a peștilor incertitudinea a dictat acțiunile, a determinat apariția unor provocari operaționale asociate restricțiilor și a redus prețurile și veniturile. In același timp, situația creata de pandemie i-a determinat pe antreprenorii din domeniu sa aduca inovații pe lanțul de… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia ne-a invațat pe toți ca trebuie sa avem grija de noi. Nu trebuie sa uitam ca deconectarea de la monotonia vieții este aproape la fel de importanta ca și siguranța. Fie ca iți dorești un city break, o evadare romantica, o vacanța de familie, o excursie culturala sau gastronomica, va prezentam…

- Chiar si in conditiile restrictiilor si limitarilor impuse de pandemia de coronavirus, Statul Major al Fortelor Navale si Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale depun toate eforturile necesare pentru desfasurarea optima a instruirii fiecarei noi promotii de maistri militari de marina.Elevii…

- Pentru a treia oara de la debutul erei industriale, productia mondiala de plastic a scazut in 2020, cu 0,3% comparativ cu anul precedent, din cauza crizei sanitare, a anuntat joi Asociatia Europeana a Producatorilor de Plastic, In Europa, anul trecut au iesit de pe portile uzinelor 55 de milioane de…

- De Emmanuel Macron, Paul Kagame, Cyril Ramaphosa și Macky Sall PARIS – Pandemia COVID-19 ne-a invațat ca nu mai putem trata crizele aparent indepartate ca probleme ce nu ne intereseaza. Ceea ce se intampla punctual oriunde in lume poate afecta oamenii de pretutindeni. De aceea este atat de importanta…

- Anul acesta, brandul german Doppelherz implinește 100 de ani! Un secol de existența, 100 de ani investiți in calitate și inovație in sanatate. Grija pentru menținerea sanatații a fost și este motivația constanta a brandului Doppelherz! Doppelherz se bucura de o tradiție indelungata in Germania. In cei…

- Pandemia nu i-a împiedicat pe credinciosi, în special portughezi, sa umple pâna la refuz sanctuarul de la Fatima, unde s-au încheiat joi cele doua zile ale pelerinajului traditional anual, cu o capacitate limitata la 7.500 de persoane, pentru a respecta masurile de securitate…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. La 19 aprilie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs la sesiunea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Raspunzand la o intrebare despre relațiile cu Rusia, șeful statului moldovean a recunoscut ca aceste relații s-au inrautațit de la inaugurarea…

- CHIȘINAU, 14 apr – Sputnik. Alte 1001 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate și raportate de Ministerul Sanatații miercuri, 14 aprilie. Pe 13 aprilie au fost raportate practic de doua ori mai puține cazuri noi - 544. © Inquam Photos / OCTAV GANEAȚara noastra va putea cumpara vaccin…