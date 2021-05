George Soros si fundatia lui, Open Society, sunt acuzati ca ar avea legaturi stranse cu 22 din cei 100 de judecatori permanenti de la CEDO. Asta spune cel mai recent raport. Adunarea parlamentara a Consiliului Europei a anunțat o ancheta privind independența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg. „Acest raport arata ca […] The post Acuze grave la nivel inalt! George Soros ar avea legaturi stranse cu 22 din cei 100 de judecatori de la CEDO first appeared on Ziarul National .