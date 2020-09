Acuzații GRAVE împotriva Chinei: obligă tot mai mulți tibetani să participe la formarea militară și ideologică China obliga tot mai multi tibetani sa plece din zonele rurale, pentru a participa la diverse formari de tip militar, create recent cu scopul de a-i forma in munca in fabrica, dezvaluie Reuters, informeaza News.ro. Aceasta politica este similara programului implementat in Xinjiang, asimilat de organizatii de apararea drepturilor omului muncii fortate. Reuters scrie ca a examinat peste 100 de articole publicate de presa de stat, documente oficiale emise de catre autoritatile regionale din Tibet si comenzi publice date din 2016 in 2020, care arata ca Beijingul a stabilit cote de transferare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta politica este similara programului implementat in Xinjiang, asimilat de organizatii de apararea drepturilor omului muncii fortate. Reuters scrie ca a examinat peste 100 de articole publicate de presa de stat, documente oficiale emise de catre autoritatile regionale din Tibet si comenzi publice…

- Taiwanul a declarat luni ca fortele sale armate au dreptul la autoaparare si la contraatac in contextul de 'hartuiri si amenintari', un avertisment ce pare adresat Chinei, care a trimis saptamana trecuta numeroase avioane militare peste linia de demarcatie din Stramtoarea Taiwan, transmite Reuters,…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a omagiat marti pe 'eroii' din 'razboiul poporului' chinez impotriva COVID-19, laudand felul in care tara sa a gestionat aceasta criza, pe care a calificat-o drept ''o provocare'', informeaza Reuters si AFP. Sfidand acuzatiile Statelor…

- Forta economica globala face din China un adversar mai dificil decat era Uniunea Sovietica in timpul razboiului rece, a apreciat miercuri la Praga secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Reuters. El a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez (PCC),…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a indemnat lumea sa tina piept Chinei, dupa ce s-a intalnit la Londra cu guvernul britanic, care se afla intr-o perioada de ”racire” cu Beijingul in privinta Hong Kongului si care a exclus gigantul Huawei din reteaua 5G britanica, relateaza AFP potrivit news.ro.”Credem…

- Departamentul de Comerț al Statelor Unite a anunțat luni noi sancțiuni împotriva a 11 companii chineze implicate în ceea ce SUA considera încalcari ale drepturilor omului ale minoritații uigure din provincia Xinjiang, relateaza Reuters.Masura, care va împiedica firmele…

- Franța nu va interzice Huawei sa faca investiții în țara spre deosebire de Marea Britanie care a anunțat eliminarea gigantului telecom chinez din rețeaua 5G, a anunțat marți ministrul Finanțelor francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.Le Maire a declarat pentru radioul France Info ca…

- Autoritatile din China au raportat, sambata, 22 noi cazuri de coronavirus, cele mai multe in regiunea Xinjiang, informeaza agentia de presa Reuters.In orasul Urumqi, capitala provinciei Xinjiang, situata in vestul Chinei, s-au inregistrat 16 cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Alte…