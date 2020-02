Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile la nivel de Guvern au declanșat schimbari pe toate palierele influențate politic. Indiferent ca este vorba despre Educație, Sanatate, Economie sau Transporturi, schimbarile au adus oameni noi. Din pacate, USR si PNL se bat in ”specialisti”, unii mai pestriti decat ceilalti, cu faradelegi…

- Fosta conducere PSD s-a temut de ”ascensiunea Gabrielei Firea și au incercat sa traga frana de mana. Este declarația facuta de Marcel Ciolacu, la conferința de alegeri a PSD București, facand eferire la Liviu Dragnea.

- Conform unei postari de pe o rețea de socializare, un caine care se afla la plimbare alaturi de stapana a fost impușcat mortal, la Ghiroda. The post Caine impușcat la picioarele stapanei, la Ghiroda. Acuzații grave pentru vanatori appeared first on Renasterea banateana .

- Amazon l-a acuzat pe presedintele american Donald Trump ca a influentat atribuirea de catre Pentagon, la sfarsitul lui octombrie, a unui mega-contract pentru stocarea datelor online (cloud) in valoare de 10 miliarde de dolari companiei Microsoft, potrivit unui document judiciar dat publicitatii luni,…

- Horia Constantinescu, fostul presedinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a declarat vineri ca in instituție lucreaza „tampi”, "semidocti" si "analfabeti" si ca unii comisari luau mita sa nu dea amenzi, potrivit Mediafax."Trebuiau sa dea concurs structurile care…

- Președintele CJD, Alexandru Oprea a declarat public ca mai mulți membri PSD din organizațiile locale de pe Valea Cricovului au Post-ul #PREZIDENȚIALE2019: Acuzații grave lansate de președintele CJD, Alexandru Oprea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acuzatii grave in adresa presedintelui tarii, Igor Dodon, si a bascanului Gagauziei, Irina Vlah. Membrii Asociatiei "Dacii Liberi" sustin ca in municipiul Ceadir-Lunga, din autonomia gagauza, din anul viitor va incepe constuctia unui aeroport militar, proiect

- Deputatul PAS Igor Grosu a venit cu acuzatii grave in adresa ministrului demis al Apararii in Guvernul Sandu, Pavel Voicu, care a fost propus la functia de ministru al Afaceririlor de Interne in Guvernul Ion Chicu.