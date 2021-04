Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 24 martie 2021, Comisia Europeana a elaborat Strategia UE privind drepturile copilului pentru 2021-2024. Aceasta cuprinde șase domenii tematice și propune masuri concrete: Copiii ca agenți ai schimbarii in viața democratica: redactarea de legi pe ințelesul copiilor, consultari cu copiii privind…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a declarat, miercuri seara, la protestul de la Arcul de Triumf, ca Raed Arafat, secretar de stat in MAI și fost ministru al Sanatații, ar fi ”condamnat la moarte in țara sa”. Șoșoaca nu a precizat despre ce țara este vorba și nici despre ce fapta ar fi comis Arafat, cetațean…

- Apar informații pe surse, din dosarul femeii care a ucis doua fetițe in Capitala. Conform unor informații pe surse publicate de jurnalista Ionela Arcanu pe Facebook, femeia ar fi avut o alcoolemie de 0.6 in sange. In ziua accidentului, aceasta a fost agresata de martori, astfel ca instanța…

- O șoferița și-a scapat autoturismul de sub control și a intrat intr-un grup de copii in București, sambata, in jurul orei 15.30, in Sectorul 2, transmite Realitatea PLUS.Imediat dupa venirea echipajelor SMURD, cele doua fete au fost duse de urgența la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Din pacate, fetița…

- BUCUREȘTI, 9 feb – Sputnik. Dupa ce marți seara procurorul Sorin Iașinovschi de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din București a dispus renumararea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1, presa a relatat aceasta decizie, iar Clotilde Armand a venit cu o reacție neașteptata. …

- Un barbat cu un pistol ce parea a fi de jucarie a intrat luni in sediul unei banci din Bucuresti. Barbatul a cerut bani si a parasit cladirea dupa ce a fost refuzat si a parasit cladirea. Se pare ca banca aparține Alpha Bank. ”Astazi, in jurul orei 15:00, Sectia 17 Politie au fost sesizata…

- Veniturile inregistrate in sectorul de comert cu amanuntul in magazine nespecializate au consemnat o crestere de 10% in 2019 fata de 2018, iar profitabilitatea magazinelor de profil a fost in crestere usoara, potrivit unui nou studiu realizat de Coface Romania. Documentul a agregat datele…