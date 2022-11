Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american pentru aparare, Lloyd Austin, a declarat, joi, ca un atac nuclear inițiat de Coreea de Nord asupra Statelor Unite sau asupra vreunuia dintre aliații sai va duce la „sfarșitul regimului Kim”, relateaza The Guardian.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte sase ranite luni dimineata, intr-un liceu din Saint-Louis, statul Missouri, centrul SUA, atacatorul fiind impuscat mortal de fortele de ordine, a declarat politia locala, relateaza AFP si Reuters. O femeie adulta si o tanara au murit si alte cateva persoane…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, și-a anulat, marți, audierile programate in fața comisiei parlamentare de resort și a plecat in graba in Statele Unite, scrie The Guardian . Oficialul britanic se va intalni cu omologul sau american, secretarul apararii Lloyd Austin, și cu alte personalitați…

- Ambasada Rusiei la Washington a comentat informațiile aparute in mass-media despre planurile care se presupune ca au fost dezvoltate in Statele Unite de a ataca conducerea militaro-politica a Rusiei, misiunea diplomatica exprimandu-si convingerea ca acestea sunt doar aberatiile cuiva, reconfirmand…

- Iar chiria este pe masura istoriei spectaculoase a cladirii: 21 de mii de dolari pe luna, bani platiți de statul roman. Reședința a fost construita in 1934, iar in anii `60 a fost locuința reprezentantului diplomatic al Iranului in Statele Unite.El era cunoscut pentru petrecerile grandioase pe care…

- In urma cu zece ani, Daniel Boldor a devenit un erou local pentru sute de muncitori din Baia Mare, cand a pus bazele unei companii de extragere și export a concentratului de minereu dintr-o fosta fabrica comunista. In prezent, procurorii romani l-au trimis in judecata, acuzandu-l ca a pus la cale o…

- Cel putin opt persoane au fost gasite moarte in raul Rio Grande, in timp ce incercau sa traverseze o zona periculoasa din Texas, au anuntat vineri autoritatile, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cetateanul american si avocatul pentru drepturile civile Asim Ghafoor, care l-a reprezentat pe Jamal Khashoggi inainte ca jurnalistul saudit sa fie ucis, a fost eliberat din arest in Emiratele Arabe Unite, unde a fost condamnat pentru spalare de bani, relateaza The Guardian. Ghafoor este in drum spre…