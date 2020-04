Stiri pe aceeasi tema

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca Guvernul Orban tergiverseaza programul de credite garantate de stat pentru IMM si ca "in realitate nici nu au nimic pregatit, sperand ca dupa sarbatori le vine inspiratia“, anunța news.ro.Deputatul social-democrat Bogdan Cojocaru scrie pe…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a catalogat drept "contraproductive" acuzatiile la adresa Chinei privind presupusa lipsa de transparenta in legatura cu aparitia pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut joi o discutie prin telefon cu omologul…

- Eurodeputatii urmeaza sa adopte o rezolutie prin care se cere sporirea sprijinului pentru sistemele de sanatate din tarile membre si o strategie uniforma de ridicare a masurilor de urgenta. Pe de alta parte, documentul critica Ungaria si Polonia pentru atitudinea adoptata in perioada de criza. Sesiunea…

- Liderii mediului de afaceri se concentreaza pe gestionarea efectelor imediate ale COVID-19 asupra lanturilor de aprovizionare, veniturilor si profitabilitatii. Totodata, ei isi regandesc alocarile de capital si planurile de fuziuni si achizitii (M&A) pentru perioada post-criza, se arata in cea de-a…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca a trimis liderilor partidelor parlamentare o scrisoare in care le cere sa lucreze impreuna pentru ”realizarea unui ”plan pentru Romania”, fiind convins ca fiecare partid are experti in diferite domenii. ”Este nevoie urgent de masuri vitale pentru oameni…

- Liberalii vor vota la vedere pentru învestirea Guvernului Cîțu, liderul deputaților PNL susținând ca prioritatea acum este criza coronavirusului.Întrebat de Mediafax despre votul de joi, Florin Roman a raspuns ca PNL va vota la vedere pentru învestirea Guvernului…

- „PSD a fost primul partid care a profitat de-a dreptul jenant de cporonavirus. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a inceput carierea pe un subiect care a panicat populația acestei țari. Ma uit la declarațiile PSD-ului din aceste zile, in care social-democrații folosesc tema coronavirusului pentru a sadi…