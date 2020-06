Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul de arestare dictat pe numele fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, a ramas in vigoare. Magistratii Curtii de Apel Chisinau au respins contestatia avocatilor si au lasat in vigoare decizia primei instante. Potrivit apararii, dosarul penal ar fi unul politic.

- Curtea de Apel Chișinau a venit cu o reacție și precizari, dupa ce Procuratura Generala și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu multiplele amanari de examinare a recursului avocaților impotriva arestului fostului lider PD, Vlad Plahotniuc. Potrivit CA, referirea procuraturii la tergiversarea procesului…

- Ședința de la Curtea de Apel Chișinau in cadrul careia urmeaza sa fie examinat recursul apararii fostului lider PDM Vlad Plahotniuc privind modificarea masurii preventive de arest a fost aminata. De fapt, asta se intimpla deja a patra oara. Ieri a aparut o circumstanța noua. Vlad Plahotniuc și-a mai…

- Fostul secretar al Apararii, Jim Mattis, a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump si l-a acuzat pe presedinte ca incearca sa-i divida pe americani prin crearea unui „conflict fals” intre societatea civila si armata, scrie AP, conform Mediafax.„Am urmarit evenimentele din aceasta saptamana…

- Daca mandatul de arestare nu va fi contestat la Curtea de Apel Chișinau sau daca contestația va fi respinsa, autoritațile din Republica Moldova vor lua in discuție posibilitatea ca Plahotniuc sa fie dat in urmarire internaționala. Oligarhul Vladimir Plahotniuc este anchetat de PCCOCS pentru escrocherie,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a precizat, pe Facebook, ca, ieri, in plina pandemie, senatorii au respins inițitiva PMP prin care am cerut eliminarea subventiilor partidelor politice.Citește și: Ce le-a promis ministrul de Interne liderilor liberali in ședința online: 'NU a fost data Ordonanța…

- Plenul Senatului a respins, marti, un proiect initiat de parlamentarii PMP care propune abrogarea prevederilor legale prin care statul subventioneaza partidele politice, urmand ca sumele economisite sa fie utilizate in scop social potrivit Agerpres. Liderul grupului parlamentar PNL, senatorul Daniel…

- Partidul Democrat a obținut dupa formarea noii alianțe cu Partidul Socialiștilor cinci portofolii de ministru. Patru din cei cinci șefi de ministere, numiți pe timp de criza, au fost vizați anterior în anchete ale jurnaliștilor de investigație. În pofida dosarelor penale sau a scandalurilor…