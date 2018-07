Stiri pe aceeasi tema

- Cu putin inainte de summitul NATO de luna viitoare, presedintele american Donald Trump a cerut din nou Canadei si altor membri ai Aliantei Nord-Atlantice sa-si sporeasca cheltuielile de aparare, informeaza sambata AFP. Intr-o scrisoare adresata premierului canadian Justin Trudeau si datata…

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca plangerea penala impotriva premierului Dancila este "o tentativa de lovitura de stat" si a actiune "violenta, nedemocratica a lui Iohannis si a celor care il sustin. -continua-

- Rodica Milos, fost director economic la DGASPC Teleorman, rupe tacerea in fața magistraților ICCJ, unde are loc ultimul termen in procesul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Rodica Milos a lansat acuzații grave la adresa procurorului DNA. „Cand am fost audiata ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a criticat indirect joi pe omologul sau american Donald Trump, afirmand ca acesta din urma vrea sa decida comportamentul europenilor, in urma retragerii Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, relateaza AFP.'Daca acceptam ca alte mari puteri, inclusiv…