Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Paraschiv, de la Corpul de Control al Prefecturii Bacau, a picat „alcooltestul” și a fost schimbat din funcție. Funcționarul ar fi agresat verbal unul dintre polițiștii care l-au condus la spital pentru prelevarea de probe. Angajatul Prefecturii Bacau se intorcea de la Iași, unde s-a desfașurat…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 71.660 de persoane, dintre care 7.474 de cetateni ucraineni, in scadere cu aproape 4% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Mi s-a parut normal sa trimit Corpul de Control sa verifice cum s-a realizat achizitia de masini. Concluziile le-am prezentat, legate de necesitatea achizitiei care este una reala si evidenta, legata de faptul ca toata documentatia tehnica a fost intocmita si agreata de Ministerul Transporturilor,…

- Scandal intre autoritațile locale și centrale pe tema operelor lui Brancuși de la Targu Jiu. Primarul acuza Ministerul Culturii ca a alocat o suma derizorie pentru intreținerea și conservarea lucrarilor - doar 2000 de lei.

- Corpul de control al premierului a fost trimis la Ministerul Mediului ca urmare a deciziei Administratiei Fondului de Mediu de blocare a conturilor Blue Air, afirma surse guvermamentale. Aceleasi surse sustin, citand declaratiile ministrului Mediului Tanczos Barna, ca decizia de blocare a conturilor…

- Statele Unite acuza Kremlinul de coordonarea unor vaste operatiuni de ”triere” in Ucraina, cu scopul de a facilita o anexare a teritoriilor asupra carora detine controlul, relateaza AFP. ”Avem informatii potrivit carora oficiali din administratia prezidentiala rusa supervizeaza si coordoneaza aceste…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de duminica, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 124.630 de persoane, dintre care 11.467 de cetateni ucraineni, in scadere cu 4,73% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Un scandal uriaș de spionaj, pornit din Grecia, amenința acum sa cuprinda intreaga Uniunea Europeana. Este vorba despre temeri ca un soft ilegal de spionaj, numit Predator, este accesibil oricui iși permite sa plateasca prețul cerut pe piața neagra.