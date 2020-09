Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Horia Nasra cere demisia de onoare a conducerii PSD Cluj, pentru ca a obținut la locale un rezultat „dezastruos”: „Am pierdut 22 de primari, toate municipiile și șapte consilieri județeni. UTC-iștii blatiști care conduc organizația trebuie sa-și faca seppuku politic”, potrivit…

- Senatorul Vasile-Cristian Lungi, candidatul PMP la președinția Consiliului Județean (CJ) Cluj cere, prin intermediul unui comunicat de presa, redeschiderea urgența a HORECA. ”Industria ospitalitații este ucisa incet dar sigur de catre masurile luate datorita pandemiei. Senatorul Lungu Vasile-Cristian,…

- In contextul unor creșteri uriașe ale imbolnavirilor de COVID-19, toata lumea incearca sa gaseasca vinovații. Cel mai recent exemplu este declarația fostului președinte, Traian Basescu, care a exprimat public acuzații grave la adresa șefului DSU, Raed Arafat. „Totul a fost lasat pe mana lui Raed Arafat”…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, masina a fost mistuita de flacari dupa ce focul pus pentru a curata vegetatia uscata de pe un teren agricol a scapat de sub control. Pompierii au fost solicitati in jurul orei 15:10 in urma acestui eveniment, iar in momentul sosirii la…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, anunta ca cresterea numarului de cazuri noi de COVID-19 pun o presiune pe sistemul sanitar, in special pe secțiile de Terapie Intensiva, transmite Antena 3.Romania a inregistrat vineri, 7 august, 1.378 de cazuri noi de COVID-19, cel mai…

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si in judetul Cluj, incepand din data de 8 august. Masura a fost luata ca urmare a unei ședințe a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. ”CJSU a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe…

- PNL Galați transmite marți ca managerul Spitalului județean Galați „a luat in ras situația epidemiologica grava” de la nivelul județului, iar acest lucru o dovedește, spun liberalii, ultimul raport al Direcției de Sanatate Publica care a concluzionat ca in cel mai mare spital din Galați „au fost…