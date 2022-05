Acuzații crunte - Comandanții ruși acuzați că își împușcă răniții pentru a nu le îngreuna mișcările (Video) Comandantii rusi isi ucid soldatii raniti, in loc sa-i ia de pe campul de lupta din Ucraina si sa-i evacueze pentru a fi tratati, au povestit militarii rusii cazuti in captivitate. Acestia au marturisit, intr-o inregistrare video preluata de cotidianul polonez Onet, ca au vazut uciderea a cinci dintre colegii lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

